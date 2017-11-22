Прививку от гриппа сделали более 580 тысяч жителей области

Во Владимирской области близится к завершению прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинация охватила более 584 тысяч жителей области, в том числе более 141 тысячи детского населения.

Таким образом, регион практически выполнил план иммунизации жителей области, согласно которому необходимо привить от гриппа 600 тысяч владимирцев. Вакцинация продлится до конца текущего месяца и, возможно, продолжится в первой половине декабря.

Меры вакцинопрофилактики создадут иммунологический барьер на пути распространения сезонной инфекции и уберегут жителей региона от тяжелых осложнений, вызванных гриппом. Особенно это важно для групп риска – детей, беременных и пожилых людей.

Напомним, обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети в возрасте от шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, призывники и другие категории граждан.

По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в регионе зарегистрировано 9053 случая ОРВИ, что на 6,7% выше эпидемического порога. В ходе мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов были определены вирусы гриппоподобных заболеваний – респираторно-синцитиальный вирус и парагрипп. Вирусы гриппа не выявлены.

На данный момент во всех государственных медицинских организациях Владимирской области проведена работа по подготовке к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ: имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты сотрудников медицинских учреждений.





Автор: Владимирская служба новостей