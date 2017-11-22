Во Владимирской области проживает чуть менее 4 тысяч человек с ВИЧ

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, любой желающий может принять участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Владимирцы смогут бесплатно сдать анализ на ВИЧ и узнать свой ВИЧ-статус.

Тест можно пройти анонимно в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41, тел. (4922) 32-99-43, 32-96-13, 32-93-79. Центр работает ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме выходных.

Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к врачу-терапевту, инфекционисту, акушеру-гинекологу или дерматовенерологу. Исследования для пациентов абсолютно бесплатные. Пройти анализы можно анонимно. Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.

Напомним, в ноябре в регионе стартовала серия профилактических акций «Стоп ВИЧ/СПИД» среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов вузов и средних специальных учебных заведений, а также среди представителей трудовых коллективов. Медики информируют аудиторию о путях распространения ВИЧ-инфекции и о мерах ее профилактики. Кроме того, в общественных местах размещена социальная реклама с призывом пройти обследование на ВИЧ.

Как сообщила руководитель Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Замковая, за 10 месяцев 2017 года во Владимирской области было выявлено 556 новых случаев ВИЧ (за исключением выявленных анонимно и у иностранных граждан). Это на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время во Владимирской области проживает чуть менее 4 тысяч человек с ВИЧ.

За 10 месяцев этого года 122 пациента с ВИЧ скончалось, из них 58 – вследствие ВИЧ-инфекции. За всё время в регионе умерло по разным причинам 1 097 пациентов с ВИЧ, в том числе 404 человека – вследствие ВИЧ-инфекции.

В регионе, как и во всей стране, на первый план выходит половой путь распространения ВИЧ, который составляет около 50%. Остальная часть приходится на внутривенное употребление наркотиков.

По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, за 10 месяцев текущего года на ВИЧ-инфекцию было обследовано более 218 тысяч жителей региона. Эпидемиологи отмечают перемещение эпидемии в более старшие возрастные группы. За этот период заболевание преимущественно диагностировалось в возрастных группах от 30 до 40 лет и старше, и только у 20,6% обследуемых – в возрасте до 30 лет.





Автор: Владимирская служба новостей