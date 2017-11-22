В городской администрации рассмотрели проект бюджета на 2018 год

В городской администрации рассмотрели проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В следующем году прогнозируемый объем доходов составит 6127,3 млн рублей, расходов – 6463,2 млн рублей. Дефицит бюджета составит 335,9 млн. рублей.

В числе приоритетных задач, определенных главой администрации города Андреем Шохиным, названо выполнение майских указов Президента и рост заработной платы бюджетников. На социальную сферу будет направлено более 71 % общего объема расходов. Немаловажно, что в бюджете сохраняются все социальные выплаты населению, которые были приняты в 2017 году.

Автор: Владимирская служба новостей