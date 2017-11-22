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Новости
22.11.2017 11:30

В городской администрации рассмотрели проект бюджета на 2018 год
В городской администрации рассмотрели проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В следующем году прогнозируемый объем доходов составит 6127,3 млн рублей, расходов – 6463,2 млн рублей. Дефицит бюджета составит 335,9 млн. рублей. 
В числе приоритетных задач, определенных главой администрации города Андреем Шохиным, названо выполнение майских указов Президента и рост заработной платы бюджетников. На социальную сферу будет направлено более 71 % общего объема расходов. Немаловажно, что в бюджете сохраняются все социальные выплаты населению, которые были приняты в 2017 году.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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