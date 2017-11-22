6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
22.11.2017 10:41

Под колеса авто попали три пешехода. Есть погибшие.
Накануне под колеса авто попали три пешехода. Одна из аварий закончилась трагически. В Селивановском районе УАЗик сбил пенсионера, который  шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. 
В другом ДТП пострадал 38-летний мужчина.  На ул. Мира Владимира его сбила иномарка, когда он переходил дорогу в неположенном месте. У пешехода — небольшие ушибы.
А в Боголюбово легковушка наехала на 27-летнего молодого человека, который тоже переходил дорогу в неустановленном месте. С переломом ноги он был доставлен в больницу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт