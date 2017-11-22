Под колеса авто попали три пешехода. Есть погибшие.

Накануне под колеса авто попали три пешехода. Одна из аварий закончилась трагически. В Селивановском районе УАЗик сбил пенсионера, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В другом ДТП пострадал 38-летний мужчина. На ул. Мира Владимира его сбила иномарка, когда он переходил дорогу в неположенном месте. У пешехода — небольшие ушибы.

А в Боголюбово легковушка наехала на 27-летнего молодого человека, который тоже переходил дорогу в неустановленном месте. С переломом ноги он был доставлен в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей