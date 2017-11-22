В ВлГУ оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Во Владимирском государственном университете открыт Центр психолого-педагогического сопровождения семьи. Он создан в рамках программы опорного университета в части развития местных сообществ, городской и региональной среды и оказывает консультационные услуги жителям Владимирской области на бесплатной основе.

Высокопрофессиональные психологи и юрист оказывают психологическую помощь и содействие в улучшении социального и материального положения семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Научно-методическую поддержку деятельности Центра оказывают специалисты кафедры социальной педагогики и психологии и кафедры педагогики Педагогического института ВлГУ, а также Научно-координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства.

Центр психолого-педагогического сопровождения семьи работает по четвергам с 14.00 до 19.00. Запись к его специалистам осуществляется по телефону: 8 (4922) 33-73-02 и по электронной почте: familycenter33@mail.ru

Автор: Владимирская служба новостей