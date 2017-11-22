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Новости
22.11.2017 09:59

Во Владимирской области "Формируется комфортная городская среда"
Во Владимирской области подвели предварительные итоги проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в нем приняли участие 13 муниципальных образований. На эти цели было направлено 450 млн. рублей. На эти средства благоустроено 185 дворовых территорий, 20 общественных пространств и 4 парка. В частности, во Владимире приведен в порядок сквер за Городским дворцом культуры, скверы на улицах Стрелецкая, 850-летия и в Перекопском военном городке. В Коврове открыт Сквер оружейников. В Вязниках за домом культуры «Спутник» появилась художественная композиция из металла, посвящённая известному земляку Алексею Фатьянову. А в Курлово обустроено замечательное место для влюблённых. 
Со следующего года список участников проекта будет расширен. Объём финансирования программы на 5 лет (до 2022 года) составит более 2 млрд. рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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