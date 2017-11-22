Главный финансовый документ области в 2018 году сохранит свою социальную направленность

Первый заместитель Губернатора Вячеслав Кузин выступил по проекту областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Он ознакомил участников публичных слушаний с основными характеристиками областного бюджета на следующий год. Его доходы планируются в размере 49 миллиардов 717 миллионов рублей, а расходы — 51 миллиард 586 миллионов рублей. Дефицит составит 1 миллиард 869 миллионов рублей - 5 процентов к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

По поручению Губернатора Светланы Орловой главный финансовый документ Владимирской области сохранит свою социальную направленность. Основную долю в расходах занимает социальная сфера — почти 37 миллиардов рублей. Планируется увеличить расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и развитие физкультуры и спорта. Продолжится выполнение «дорожных карт» в части повышения зарплаты работниками отраслей социальной сферы в соответствии с указами Президента России. Повышенная с 1 января 2018 года зарплата будет выплачена почти 42 с половиной тысячам работников социальной сферы. Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда с 7800 до 9489 рублей. Это позволит повысить уровень зарплаты почти для 7 тысяч работников областных учреждений и школ, подчеркнул Вячеслав Кузин.

Около 800 миллионов рублей в следующем году будет выделено из областного бюджета на модернизацию образования. В 2018 году запланирован ввод школы в Кольчугино, а в 2019 году должны завершиться реконструкция школы в Петушках и строительство школы в Собинке. Также в 2019 году начнется возведение школ в Камешково и в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, а с 2020 года - в Коврове.

На сферу здравоохранения в 2018 году планируется направить 521 миллион рублей. Вячеслав Кузин отметил, что в соответствии с решением Губернатора Светланы Орловой, предусмотрено дополнительно 178,4 миллиона рублей в 2018 году и 100 миллионов рублей в 2019 году на развитие службы детства и родовспоможения. Будет приобретено оборудование, в том числе для отделений недоношенных и новорожденных детей в областной перинатальный центр и в областную детскую клиническую больницу, а также будут отремонтированы акушерское отделение областной клинической больницы и детские поликлиники в Струнино, Вязниках и Собинке.

Будет продолжена работа по обеспечению жителей области доступным и комфортным жильем, по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Сохранены все меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Продолжено формирование «детского бюджета».

Автор: Владимирская служба новостей