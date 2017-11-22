В ВлГУ пройдет Всероссийский молодежный форум «От идеи до бизнеса»

Сегодня в ВлГУ открывается Всероссийский молодежный форум «От идеи до бизнеса», который соберет более 300 участников из 20 регионов страны. Это молодые предприниматели, руководители студенческих социальных и бизнес-проектов, авторы научных разработок.

Гостями форума станут: представители администрации Владимирской области, начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий, автор и ведущая дебат-шоу «Почесноку» Анна Мавричева, руководитель коммерческих и партнерских программ planeta.ru Евгений Веранчик, руководитель фестиваля «Всероссийская студенческая весна» Ирина Карих.

Программа форума включает мастер-классы федеральных экспертов, презентации по развитию и масштабированию проектов на пленарной сессии, подробный разбор финансовых и нефинансовых инструментов для развития проекта.

Одним из мероприятий форума станет выставка студенческих бизнес-проектов и научных разработок образовательных организаций – участников мероприятия. Эксперты проведут оценку каждого проекта и дадут рекомендации по его развитию.

В рамках форума его участники, а в особенности экспоненты смогут получить рекомендации по написанию и оформлению документов на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Он проводится Федеральным агентством по делам молодежи в целях вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику. Конкурс стартовал 16 ноября и завершится 26 ноября. Участие в нем можно принять в следующих номинациях: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; поддержка творческой молодежи; поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление; вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.





Автор: Владимирская служба новостей