Во Владимире наградят лучших работников региона

Сегодня в Доме Дружбы Владимира состоится церемония вручения государственных и региональных наград. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награды лучшим работникам 33-го региона вручат губернатор Светлана Орлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев и начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Владимир Белозёров.

Автор: Владимирская служба новостей