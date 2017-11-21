Владимир занял 37-е место в экологическом рейтинге российских городов

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017».

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.





«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок» и по созданию «зеленых щитов» является прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», - отметила Тимофеева.





По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Следом на третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом - Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ. При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.

Владимир в данном рейтинге занял 37-е место.





«Подготовленный рейтинг показывает не столько само состояние окружающей среды, безопасность и благоприятность ее, сколько отражает эффективность управления и решения вопросов сохранения и улучшения качества среды. Поэтому положение Владимира в рейтинге в группе «середнячков» объяснимо и определяется, с одной стороны, готовностью городской власти к диалогу, с другой стороны, пока недостаточной эффективностью и результативностью такого взаимодействия: свалки ликвидируются, но не быстро и не все, и «зеленый щит» вокруг Владимира пока не создан» - прокомментировала занятое Владимиром место в экологическом рейтинге российских городов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина.





Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года.

Автор: Владимирская служба новостей