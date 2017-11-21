Владимир расчищают от снега

Владимир расчищают от снега. С утра на дорогах города работало 68 единиц коммунальной техники и 77 рабочих. Между тем, глава городской администрации Андрей Шохин не доволен тем, что уборочная техника не успела закончить до начала движения основного транспортного потока. Прежде всего это касается ряда улиц в Восточном районе и в районе военного городка.

Вместе с тем, напоминаем, что пожаловаться на качество уборки дорог и тротуаров можно в диспетчерскую «ЦУГД» по телефону 47-90-94 с 06.00 до 22.00 часов.

Автор: Владимирская служба новостей