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Новости
21.11.2017 12:41

Мошенницы похитили у пенсионера 100 тысяч рублей
В Коврове задержаны мошенницы. По данным следствия, 19 ноября неизвестная женщина под видом работника жилищно-коммунального хозяйства зашла в квартиру к 84-летнему пенсионеру. Пока визитерша вела диалог с пожилым человеком, в квартиру проникла вторая женщина, которая похитила у хозяина 100 тысяч рублей. После совершения кражи, обе незнакомки покинули помещение. 
Пенсионер обратился в полицию. Спустя время мошенниц удалось поймать. Ими оказались 19-ти и 22-летняя девушки. В отношении ковровчанок возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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