В пяти районах области произошли нарушения электроснабжения

Сегодня утром в результате непогоды в ряде населённых пунктах Гусь-Хрустального, Селивановского, Гороховецкого, Вязниковского и Муромского района произошли локальные технологические нарушения. На места повреждения сетей были направлены бригады энергетиков «Владимирэнерго» и спецтехника. В целях организации ремонтно-восстановительных работ и координации деятельности бригад был собран Штаб филиала, решением которого по предприятию был введён режим повышенной готовности.

На данный момент в восстановлении электроснабжения задействовано 22 бригады в количестве 66 человек и 26 единиц техники. Для запитывания социально-значимых объектов направлено 10 резервных источников электроснабжения. Налажено тесное взаимодействие со структурными подразделениями ГУ МЧС по Владимирской области и органами муниципальной власти. Все работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.

Автор: Владимирская служба новостей