Аварий с участием пешеходов меньше не становится

Аварий с участием пешеходов меньше не становится. Только в октябре произошло около 100 таких ДТП, в которых 12 человек погибли и 96 получили травмы. Самая неблагополучная ситуация в Александрове, Коврове, Гусь-Хрустальном и Владимире. Особенную тревогу вызывают факты наезда на детей. Всплеск происшествий отмечается в Ковровском, Александровском, Гусь-Хрустальном, Суздальском районах и в областном центре.

И в целях снижения аварий подобного рода до 30 ноября в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Безопасный переход». В этот период сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий, в том числе проведение проверок эксплуатационного состояния пешеходных переходов, расположенных у дошкольных и общеобразовательных организаций, а также подъездных путей к местам массового притяжения людей. Кроме того, около переходов организованы рейдовые мероприятия.

Автор: Владимирская служба новостей