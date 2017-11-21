Перед судом предстанет замначальника регионального УМВД

Перед судом предстанет замначальника регионального управления МВД России. Олег Лосев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с марта 2013 года по март 2015 года Лосев выписывал сотрудникам Управления материальную помощь. Полученные средства он потратил в личных целях на пополнение продуктами питания и алкоголем служебных холодильников. Также обвиняемый дал указание приобрести на Кольчугинском предприятии серебряный подсвечник «Борокко», часть оплаты за который была произведена за счет фиктивно выписанной подчиненному полицейскому материальной помощи. Кроме того, сотрудники Управления передали Лосеву более 370 тысяч рублей, выписанных под видом материальной помощи, которые он потратил на личные нужды.

Более того, замначальника постоянно ездил к семье в Липецкую область, используя служебный бензин.

В итоге ущерб государству составил более одного миллиона рублей.

Также Лосеву предъявлено обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, а именно, в том, что он прослушивал телефонные переговоры сотрудников, нарушив их конституционные права на неприкосновенность частной жизни.

По ходатайству следствия судом с 21 апреля 2017 года Лосев отстранен от занимаемой должности. 1 сентября 2017 года он заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей