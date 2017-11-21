В Суздале пройдет «LIBCOM–2017»

В Суздале сегодня стартует Двадцать первая Международная конференция и выставка «LIBCOM–2017» на тему «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек».

Их организаторами выступают Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотеки новых информационных технологий и Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» при поддержке администрации Владимирской области.

На конференции будут обсуждаться: состояние и перспективы развития новых информационных компьютерных и интернет-технологий в библиотечной практике, федеральные проекты и программы Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры России, инновации в современных образовательных технологиях, правовые аспекты деятельности библиотек и производителей информации, электронные библиотеки и электронные информационные ресурсы, проекты для региональных библиотек, информатизация школьных библиотек.

Конференцию будет сопровождать специализированная Выставка по тематическим направлениям: современные компьютерные и интернет-технологии в информационном и библиотечном деле, электронная информация и электронные ресурсы, издательская продукция, библиотечное оборудование и материалы, образовательные технологии, другие смежные направления.

Автор: Владимирская служба новостей