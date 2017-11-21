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Новости
21.11.2017 09:59

Во Владимире пройдет Фестиваль счастливого материнства
В предстоящую субботу во Владимире пройдет второй Фестиваль счастливого материнства "МамаФест-2017". В этот день  для участников будут работать три площадки с семинарами, тренингами и развивающими занятиями для детей и родителей, творческая мастерская, сенсорная зона для детей. Кроме того, состоятся шоу для всей семьи, консультации детского психолога и врачей,  розыгрыши подарков, угощение и чаепитие. 
Также в рамках Фестиваля пройдет встреча с Анной Никитиной, многодетной мамой, акушеркой и тренером для беременных. Анна - дочь всемирно известных советских педагогов Бориса и Елены Никитиной, авторов многих книг по воспитанию и методикам раннего развития детей. 
Фестиваль пройдет в семейном центре "Гагарин" (Гагарина, 1, вход через Zenden, на второй этаж) 25 ноября с 11:00 до 19:00. 
Для участия необходимо пройти регистрацию.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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