Во Владимире пройдет Фестиваль счастливого материнства

В предстоящую субботу во Владимире пройдет второй Фестиваль счастливого материнства "МамаФест-2017". В этот день для участников будут работать три площадки с семинарами, тренингами и развивающими занятиями для детей и родителей, творческая мастерская, сенсорная зона для детей. Кроме того, состоятся шоу для всей семьи, консультации детского психолога и врачей, розыгрыши подарков, угощение и чаепитие.

Также в рамках Фестиваля пройдет встреча с Анной Никитиной, многодетной мамой, акушеркой и тренером для беременных. Анна - дочь всемирно известных советских педагогов Бориса и Елены Никитиной, авторов многих книг по воспитанию и методикам раннего развития детей.

Фестиваль пройдет в семейном центре "Гагарин" (Гагарина, 1, вход через Zenden, на второй этаж) 25 ноября с 11:00 до 19:00.

Для участия необходимо пройти регистрацию

Автор: Владимирская служба новостей