В 2018 году в Судогде начнут строить крытый каток

В проект федерального бюджета на 2018 год заложены деньги на строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Судогде.

К работам планируется приступить в следующем году. Сооружение будет иметь стандартное ледовое поле и все необходимые для тренировочного процесса залы, раздевалки и душевые.

Всего на возведение спортивного объекта будет направлено около 360 млн. рублей.

Напомним, что с инициативой дальнейшего развития хоккея в Судогде и строительстве там крытого катка с искусственным льдом выступила губернатор Светлана Орлова. Администрация Судогодского района подготовила проектно-сметную документацию на сооружение этого объекта, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение Владоблгосэкспертизы.

Отметим, на протяжении 16 лет в период новогодних каникул в Судогде проходит Всероссийский турнир юных хоккеистов, посвященный памяти Заслуженного мастера спорта, трёхкратного Олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира по хоккею Александра Павловича Рагулина. Эти соревнования собирают лучших юных хоккеистов из разных уголков России. За время проведения турнира его участниками стали команды из 30 регионов страны. По итогам 2016 года Турнир памяти Рагулина удостоен национальной премии в сфере событийного туризма в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В 2018 году в соревнованиях в Судогде планируется участие представителей зарубежных государств.

Автор: Владимирская служба новостей