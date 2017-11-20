Учреждения здравоохранения области получат 12 машин скорой помощи

До конца 2017 года учреждения здравоохранения Владимирской области получат 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», оснащенных всем необходимым оборудованием для проведения реанимационных мероприятий.

Специальная техника приобретена в рамках реализации послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1922-р. Первого декабря 2016 года глава государства в своем выступлении перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и Правительства России, губернаторским корпусом отметил: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России».

Из 12 автомобилей скорой медицинской помощи 7 будут направлены во владимирские моногорода. Монопрофильные территории получат новую технику в приоритетном порядке, по стратегическому решению Губернатора Светланы Орловой, направленному на восстановление экономик моногородов и обеспечение стабильного социально-экономического развития области.

В частности, парк санитарного автотранспорта обновится на Станции скорой медицинской помощи города Вязники, в Гороховецкой, Курловской, Камешковской, Кольчугинской и Меленковской районных больницах, а также в поликлинике поселка Ставрово – структурном подразделении Собинской районной больницы.

Кроме того, санитарный автотранспорт будет поставлен на станции скорой медицинской помощи Владимира и Коврова, в Судогодскую, Александровскую и Петушинскую районные больницы.

Автомобили скорой медицинской помощи приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей – ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «УАЗ», и поставлены в 75 регионов страны в количестве 1150 единиц. На эти цели Минпромторгу России было выделено 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России, сообщает департамент здравоохранения.

Автор: Владимирская служба новостей