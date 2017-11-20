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Новости
20.11.2017 15:03

На карантин в 33 регионе было закрыто 3 класса
За прошедшую неделю во Владимирской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 9 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где эпидпорог превышен более, чем на 15%, а также в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. 
По результатам мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус и риновирус).
Из-за роста заболеваемости на карантин на прошедшей неделе был закрыт один класс в «СОШ №10» во Владимире, один класс школе №9 в Вязниковском районе и тоже один класс в «Бавленской школе» в Кольчугинском районе.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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