Вопросы, поступившие президенту России, постепенно решаются

В администрации Владимирской области рассмотрены все вопросы, которые поступили на «Прямую линию» с Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, к главе государства обратились 52 человека, они задали 63 вопроса.

К сегодняшнему дню полностью завершено рассмотрение 8 обращений, по ним приняты меры реагирования. В частности, выполнены ремонтные работы по улице Садовой в Киржаче, дорог в деревнях Воспушка Петушинского и Березницы Суздальского районов. Ликвидирована свалка в Гусь-Хрустальном. Проведено административное расследование на предприятии по литейному производству цветных металлов в Кольчугинском районе. Нарушения устранены. Кроме того, одному заявителю выделена квота на временное проживание во Владимире, другим людям предоставлены необходимые места в детских дошкольных воспитательных учреждениях в Струнино и в областном центре.

Проблемы, содержащиеся в еще 34 обращениях, будут разрешены, но на это требуется время. В числе этих вопросов - газификация поселений, переселение из аварийных домов и ремонт дорог. Все они взяты на личный контроль Губернатора региона.

Автор: Владимирская служба новостей