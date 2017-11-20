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Новости
20.11.2017 13:05

Владимирское «Торпедо» предлагает выбрать лучшего игрока сезона
Владимирское «Торпедо» предлагает владимирцам выбрать лучшего игрока в летне-осенней части ФОНБЕТ - Первенства России среди команд группы "Запад" второго дивизиона. Голосование проходит на официальном сайте команды. В список претендентов попали те футболисты, которые провели на поле в этом турнире не менее 1000 минут. Голосование продлится до 10 декабря. Итоги подведут 11 числа. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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