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20.11.2017 13:05
Владимирское «Торпедо» предлагает выбрать лучшего игрока сезона
Владимирское «Торпедо» предлагает владимирцам выбрать лучшего игрока в летне-осенней части ФОНБЕТ - Первенства России среди команд группы "Запад" второго дивизиона. Голосование проходит на официальном сайте команды. В список претендентов попали те футболисты, которые провели на поле в этом турнире не менее 1000 минут. Голосование продлится до 10 декабря. Итоги подведут 11 числа.
Автор: Владимирская служба новостей