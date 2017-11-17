Социальные работники региона вошли в число победителей конкурса профмастерства

В число победителей и призёров Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» стали двое представителей Владимирской области, сообщили в департаменте социальной защиты населения областной администрации. Этот конкурс профессионального мастерства проводился Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации уже в 7-й раз.

Первое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания» завоевала Ульяна Веряскина (Геронтологический центр «Ветеран»), а второе место в номинации «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания» присуждено Наталье Лебедевой (Гороховецкий социально-реабилитационный центр «Семья»).

Автор: Владимирская служба новостей