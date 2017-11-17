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Новости
17.11.2017 16:23

Президент отметил заслуги владимирцев
Указом Президента России за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Владимиру Галкину - главному врачу Муромской стоматологической поликлиники. 
Так же в соответствии с распоряжением Президента за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Александр Берёзкин - генеральный директор Гусевского арматурного завода «Гусар».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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