Новые подробности смертельного ДТП во Владимире

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, произошедшего накануне на улице Куйбышева Владимира. По данным регионального Управления МВД, водитель большегруза допустил наезд на стоящий в левой полосе для поворота налево автомобиль «Ford Transit». От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он врезался в два легковых автомобиля.

В ДТП погибли водитель одного из машин и пассажирка другого авто.

Четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних, с места происшествия были доставлены в больницу. Однако сегодня утром 8-летняя девочка скончалась. Вторая находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

По факту смертельного ДТП назначена проверка. Полицейскими тщательно устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной трагедии.

Автор: Владимирская служба новостей