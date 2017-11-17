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Новости
17.11.2017 12:26

Новые подробности смертельного ДТП во Владимире
Стали известны новые подробности смертельного ДТП, произошедшего накануне на улице Куйбышева Владимира. По данным регионального Управления МВД, водитель большегруза допустил наезд на стоящий в левой полосе для поворота налево автомобиль «Ford Transit». От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он врезался в два легковых автомобиля. 
В ДТП погибли водитель одного из машин и пассажирка другого авто. 
Четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних, с места происшествия были доставлены в больницу. Однако сегодня утром 8-летняя девочка скончалась. Вторая находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
По факту смертельного ДТП назначена проверка. Полицейскими тщательно устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной трагедии.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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