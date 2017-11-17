Стартовал месячник безопасности людей на водных объектах

С 15 ноября по 15 декабря во Владимирской области проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Его цели – не допустить гибели людей на водных объектах, предельно минимизировать вероятность возникновения происшествий. В каждом городе и районе региона разработан и реализуется план-график проведения профилактических мероприятий. Всего по области намечено проведение не менее 1200-т патрулирований, не менее 150-ти занятий в образовательных учреждениях, проводится широкая работа со средствами массовой информации.

Межсезонье заканчивается и с 20-го ноября в регионе похолодает. На водоёмах начнётся процесс льдообразования. Возможно, первый неокрепший лёд захотят опробовать рыбаки. Традиционно к любым водоёмам проявляют интерес дети… А потому стоит помнить, что опасность представляют любые водоёмы, в том числе и небольшие, которые находятся зачастую в шаговой доступности. К примеру, в городе Владимире немало прудов. И они затянутся льдом гораздо раньше, чем крупные водоёмы – река Клязьма и водохранилище Содышка. Следовательно, такие водоёмы и должны сейчас быть в спектре внимания ответственных должностных лиц. Крепкий лёд появится на водных объектах Владимирской области ещё очень нескоро.

Кроме того, с 20-го ноября во Владимирской области заканчивается навигация маломерных судов. Это значит, что кроме плавсредств оперативных служб выход иных судов на водоёмы будет запрещён.

Автор: Владимирская служба новостей