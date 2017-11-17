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Новости
17.11.2017 10:25

Пятый тур чемпионата России ВК «Владимир» начал с двух побед
Пятый тур чемпионата России волейбольный клуб «Владимир» начал с двух побед. На домашней арене он принимал волейболистов «Технолога-Белогорье». 
В первый и второй игровой дни наши спортсмены победили со счетом 3:1 (25:20, 25:13, 22:25, 28:26), (25:14, 25:23, 24:26, 25:13).
На данный момент на первом месте в турнирной таблице клуб «Подмосковье», на втором месте - ВК «Владимир», на третьем «Технолог-Белогорье».
А в предстоящие выходные владимирцы на своей площадке примут волейболистов воронежского «Кристалла».
Игры пройдут в «Городском центре здоровья». Начало - в 17 часов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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