Коллектив владимирского роддома № 2 против увольнения Ирины Кирюхиной

Коллектив роддома № 2 города Владимира собрался в конференц-зале своего учреждения, чтобы выразить мнение по поводу увольнения по собственному желанию главврача Ирины Кирюхиной.

Напомним, что информация о предстоящем увольнении с должности Ирины Кирюхиной и нападки на её супруга, директора департамента здравоохранения Александра Кирюхина спровоцировали напряжённую обстановку не только в родильном доме, но и в обществе.

Вице-губернатор Михаил Колков высказался по этому вопросу, объяснив сотрудникам роддома причины административного решения.





«К профессионализму и честности Александра Викторовича и Ирины Михайловны Кирюхиных претензий нет. Прокуратура констатировала: никаких данных о том, что руководители использовали своё служебное положение для извлечения личной выгоды, нет. Но есть такое юридическое понятие – конфликт интересов. И в соответствии с буквой закона он должен быть устранён. Прокуратура региона обратилась в областную администрацию и указала на этот факт. Ни для кого не было тайной, что директор департамента здравоохранения является мужем главного врача роддома. В итоге Ирина Михайловна подала заявление об увольнении по собственному желанию. Сложившаяся ситуация ни в коем случае не должна бросать тень на наших замечательных заслуженных врачей. А право коллектива – высказать свою позицию в любом виде», – отметил вице-губернатор.





Сотрудники медицинского учреждения требуют найти законную возможность оставить Ирину Кирюхину на посту главного врача, который она занимает уже более 25 лет. Коллектив принял решение направить обращение в письменной форме в Генеральную прокуратуру РФ, в областную прокуратуру и в администрацию Владимирской области – с просьбой принять меры для поиска других вариантов устранения конфликта интересов и связанного с этим общественного беспокойства.

Напомним, Ирина Кирюхина должна оставить свой пост 25 ноября, сразу после юбилейных мероприятий: в этом году родильному дому № 2 исполняется 60 лет.





Автор: Владимирская служба новостей