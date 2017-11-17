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17.11.2017 09:58

Владимирский предприниматель Станислав Фролов заключен под стражу
Владимирский предприниматель Станислав Фролов заключен под стражу до середины января будущего года. Напомним, он обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен занимался поставкой молочных продуктов в социальные учреждения региона. В период с декабря 2016 по июнь 2017 года он заключил госконтракты на поставку сливочного масла, соответствующего требованиям ГОСТа и спецификациям. Однако, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, предприниматель поставил в учреждения  системы здравоохранения и образования не рекомендованную к употреблению продукцию. По оценкам следствия, от этих действий бюджету Владимирской области был причинен ущерб в размере свыше 840 тысяч рублей. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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