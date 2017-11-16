6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
16.11.2017 18:22

ДТП во Владимире: 2 погибших и 5 раненых
Смертельное ДТП произошло около полутора часов назад во Владимире. На трассе "М7 - Волга" (подъезд к г. Иваново)водитель большегруза не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в два легковых автомобиля. 
В результате аварии оба водителя легковушек скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин, среди которых было двое несовершеннолетних, а также двое пассажиров второго автомобиля получили травмы различной степени тяжести. 
На месте ДТП сотрудниками ГИБДД введено ручное регулирование движения автотранспорта. В ближайшее время движение на данном участке автодороги будет полностью восстановлено.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия, марки автомобилей и данные пострадавших и погибших устанавливаются.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт