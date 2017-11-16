ДТП во Владимире: 2 погибших и 5 раненых

Смертельное ДТП произошло около полутора часов назад во Владимире. На трассе "М7 - Волга" (подъезд к г. Иваново)водитель большегруза не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в два легковых автомобиля.

В результате аварии оба водителя легковушек скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин, среди которых было двое несовершеннолетних, а также двое пассажиров второго автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД введено ручное регулирование движения автотранспорта. В ближайшее время движение на данном участке автодороги будет полностью восстановлено.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия, марки автомобилей и данные пострадавших и погибших устанавливаются.

Автор: Владимирская служба новостей