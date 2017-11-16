Владимирцев ждут культурные выходные

Насыщенные выходные ожидают владимирцев на этой неделе. Так, в субботу, 18 ноября, на улице Георгиевской отметят «День рождения Деда Мороза». Праздник рассчитан прежде всего на маленьких владимирцев, которые смогут сделать своими руками открытку или поделку в подарок Дедушке. Лучшие варианты отправят в Великий Устюг. Подарки и открытки будут приниматься в новогоднем шаре или в специальных сундуках в домике на Соборной площади. А с понедельника на городских площадях установят почтовые ящики для писем Деду Морозу, чтобы дети могли написать ему о своих новогодних желаниях.

Кроме того, в 12 часов на Георгиевской начнется массовый флешмоб - всех желающих научат новогоднему танцу в честь Деда Мороза.

Большой праздник состоится в этот день и в Доме культуры молодежи. К нам в город приедут лучшие гармонисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Вологды, Архангельской, Кировской, Ярославской, Нижегородской областей и других городов и регионов. Вход на концерт, который начнется в 14 часов, будет бесплатный.

Также в субботу и воскресенье в «Центре культуры и искусства на Соборной» состоится традиционный книжный фестиваль «Бу!Фест». На этот раз он пройдет под слоганом «Будущее - наше все!». Фестиваль соберет известных писателей, музыкантов, историков и ученых. Книголюбы смогут найти редкие книги, дети - поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах, любители хэнд мейда - приобрести подарки и вещицы, сделанные своими руками. В программе двухдневного фестиваля много чего интересного - от книжных презентаций и лекций видных футурологов до ярких перформансов и выступлений оригинальных музыкантов.

Автор: Владимирская служба новостей