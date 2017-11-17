«Молодежь - будущее России!»

Сегодня в Гусь-Хрустальном состоится региональный форум «Молодежь - будущее России!». В нем примут участие студенты 25 учреждений среднего профессионального образования Владимирской области.

Форум направлен на утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, на создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.

В рамках мероприятия будет организован конкурс проектов «Семья, общество, государство: вызов времени» по четырем номинациям: «Семейные традиции», «Семейные династии», «История моей семьи в истории России» и «Семейное предпринимательство».

Участников форума ждет интересная и насыщенная программа.

Автор: Владимирская служба новостей