В деревне Афанасово отремонтирована дорога, а в селе Обращиха модернизировано уличное освещение

Во время рабочей поездки в Александровский район глава региона Светлана Орлова поручила департаменту транспорта и дорожного хозяйства выполнить ремонт дороги в деревне Афанасьево. По информации ведомства, на дороге «Александров-Афанасьево» проведены работы по планировке щебёночного покрытия и засыпке промоин. В настоящее время безопасный проезд транспортных средств по этой дороге обеспечен.

Так же на личном приёме граждан губернатор дала поручение провести модернизацию уличного освещения на участке автомобильной дороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» в селе Обращиха Суздальского района. Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации области, строительно-монтажные работы по устройству уличного освещения выполнены в полном объеме в сентябре 2017 года.

Автор: Владимирская служба новостей