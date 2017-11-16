6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
16.11.2017 17:26

В деревне Афанасово отремонтирована дорога, а в селе Обращиха модернизировано уличное освещение
Во время рабочей поездки в Александровский район глава региона Светлана Орлова поручила департаменту транспорта и дорожного хозяйства выполнить ремонт дороги в деревне Афанасьево. По информации ведомства, на дороге «Александров-Афанасьево» проведены работы по планировке щебёночного покрытия и засыпке промоин. В настоящее время безопасный проезд транспортных средств по этой дороге обеспечен.
Так же на личном приёме граждан губернатор дала поручение провести модернизацию уличного освещения на участке автомобильной дороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» в селе Обращиха Суздальского района. Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации области, строительно-монтажные работы по устройству уличного освещения выполнены в полном объеме в сентябре 2017 года.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт