«Гастрономическую карту Владимирской области» презентовали на Кипре

На Кипре открылась Российская гастрономическая неделя. B рамках мероприятия были презентованы гастрономические маршруты по нашей стране, продукты питания и напитки, а также представлена команда российских шеф-поваров.

Гости церемонии смогли посетить красочную выставку Владимирской области. Уникальные изделия умельцев народно-художественного промысла: берестяные работы, глиняные игрушки, гончарные изделия, мстёрская вышивка и лаковая миниатюра вызвали массу позитивных эмоций у посетителей. Кроме того, была представлена «Гастрономическая карта Владимирской области» –туристический проект, на базе которого создан комплексный турпродукт «Гастротуры и агротуры выходного дня». Напомним, «Гастрономическая карта Владимирской области» стала не только визитной карточкой 33-го региона, но и стартовой площадкой проекта «Гастрономическая карта России».

Добавим, что в ходе мероприятия на Кипре гастрономию Владимирской области представил шеф-повар Артём Логинов из города Суздаля. Для иностранных туристов был организован ужин, в меню – блюда русской национальной кухни.

Автор: Владимирская служба новостей