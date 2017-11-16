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Новости
16.11.2017 17:20

Владимир и Суздаль – участники национального турпроекта «Золотое кольцо России»
В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию легендарного маршрута «Золотого кольца России». В нем приняли участие Министр культуры РФ Владимир Мединский, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, заместитель Губернатора Владимирской области, руководитель представительства областной администрации при Правительстве России Виталий Азаров, руководители структурных подразделений областной администрации, городов Владимира и Суздаля, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, представители научного сообщества, туристической индустрии Владимирской области, отельеры.
Министр культуры сообщил, что подготовлен целый комплекс мероприятий, призванных сделать «Золотое кольцо» не просто информационным брендом, но и придать ему государственный статус.
Владимир Мединский вручил свидетельства участников национального туристического проекта «Золотое кольцо России» и памятные знаки главам восьми городов, входящих в этот туристический маршрут, Суздаля, Владимира, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, Иваново.
Кроме свидетельств и памятных знаков, каждый город получил образец знаковой доски с символикой маршрута, которая может быть размещена на объектах туристической инфраструктуры города. Примечательно, что в дизайне архитектурной отметки использован логотип маршрута «Золотое кольцо России», предложенный Владимирской областью.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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