Владимир и Суздаль – участники национального турпроекта «Золотое кольцо России»

В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию легендарного маршрута «Золотого кольца России». В нем приняли участие Министр культуры РФ Владимир Мединский, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, заместитель Губернатора Владимирской области, руководитель представительства областной администрации при Правительстве России Виталий Азаров, руководители структурных подразделений областной администрации, городов Владимира и Суздаля, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, представители научного сообщества, туристической индустрии Владимирской области, отельеры.

Министр культуры сообщил, что подготовлен целый комплекс мероприятий, призванных сделать «Золотое кольцо» не просто информационным брендом, но и придать ему государственный статус.

Владимир Мединский вручил свидетельства участников национального туристического проекта «Золотое кольцо России» и памятные знаки главам восьми городов, входящих в этот туристический маршрут, Суздаля, Владимира, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, Иваново.

Кроме свидетельств и памятных знаков, каждый город получил образец знаковой доски с символикой маршрута, которая может быть размещена на объектах туристической инфраструктуры города. Примечательно, что в дизайне архитектурной отметки использован логотип маршрута «Золотое кольцо России», предложенный Владимирской областью.

Автор: Владимирская служба новостей