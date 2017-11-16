На стрелка из Радужного заведено еще два уголовных дела

В отношении стрелка из Радужного возбуждено еще два уголовных дела. По данным следствия, 19 октября в помещении автомойки пенсионер начал предъявлять сотрудникам претензии о том, что у него из машины пропал нож, а затем взял в руки предмет, похожий на гранату Ф-1 и, стал угрожать одному из работников. Кроме того, 5 ноября мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал входную дверь своей квартиры и в случае проникновения в его жилье правоохранителей, он взорвет дом. Также в этот же день пенсионер вышел на балкон своей квартиры и стал стрелять по прохожим. К счастью, никто не пострадал.

До указанных инцидентов в начале октября мужчина в неадекватном состоянии угрожал ножом своей супруге и собирался ее убить.

Сейчас мужчина заключен под стражу, ему назначена психиатрическая экспертиза.





Автор: Владимирская служба новостей