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Новости
16.11.2017 15:40

На стрелка из Радужного заведено еще два уголовных дела
В отношении стрелка из Радужного возбуждено еще два уголовных дела. По данным следствия, 19 октября в помещении автомойки пенсионер начал предъявлять сотрудникам претензии о том, что у него из машины пропал нож, а затем взял в руки предмет, похожий на гранату Ф-1 и, стал угрожать одному из работников. Кроме того, 5 ноября мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал входную дверь своей квартиры и в случае проникновения в его жилье правоохранителей, он взорвет дом. Также в этот же день пенсионер вышел на балкон своей квартиры и стал стрелять по прохожим. К счастью, никто не пострадал. 
До указанных инцидентов в начале октября мужчина в неадекватном состоянии угрожал ножом своей супруге и собирался ее убить. 
Сейчас мужчина заключен под стражу, ему назначена психиатрическая экспертиза.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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