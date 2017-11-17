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Новости
17.11.2017 08:21

Во Владимире обсудят перспективы сотрудничества Владимирской области и Баварии
Сегодня во Владимире состоится расширенное совещание по вопросам развития двустороннего сотрудничества Владимирской области и Баварии. Оно состоится в рамках визита в 33-й регион делегации Министерства экономики и средств массовой информации, энергетики и технологий Баварии во главе со Статс-секретарем Францем Йозефом Пширером/
Первый замгубернатора Алексей Конышев проведет для гостей презентацию экономического, инвестиционного и культурно-туристического потенциала Владимирской области. В рамках встречи запланированы также презентации баварских компаний и биржа деловых контактов с участием представителей деловых кругов 33-го региона.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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