Владимирская школа № 36 отмечает юбилей

Сегодня свой юбилей отмечает школа № 36 города Владимира. Ей исполняется - 40 лет. И по этому случаю в актовом зале учебного заведения пройдет торжественное мероприятие. На празднование приглашены депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев, глава администрации Владимира Андрей Шохин, и.о. начальника управления образования Елена Алексеенко, почетные гости, ветераны войны и педагогического труда, а также выпускники разных лет.

Сегодня «СОШ №36» –это самая большая школа не только в городе, но и в области. В ней учится 1800 человек.

Особая гордость – педагогический состав. Здесь работают 97 педагогов, из которых 88% имеют первую и высшую квалификационную категорию, 5 - звание "Заслуженный учитель РФ", а 26 награждены отраслевыми наградами.

Школа сохранила свои лидирующие позиции. С 2005 года школа пять раз становилась победителем и призером городского, 3 раза - областного, 1- всероссийского конкурсов «Лучшая школа как учреждение, активно внедряющее инновационные образовательные программы", в том числе в 2017 году. В 2010 году школа заняла 1 место в рейтинге школ города Владимира; в 2011 году была занесена на городскую Доску Почета, стала обладательницей памятного знака «Золотое сердце» за большой вклад в оздоровление и просвещение подрастающего поколения. В 2015 году победила в городском конкурсе "Город детства". По итогам Всероссийского рейтинга "Лидеры в образовании» в 2013 и 2017 годах школа вошла в рейтинг "ТОП-500" лучших школ России.

Автор: Владимирская служба новостей