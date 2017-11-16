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Новости
16.11.2017 12:16

Сотрудники Владимирской таможни обнаружили крупную партию алкоголя
Сотрудники Владимирской таможни во время досмотра железнодорожного контейнера, поступившего из Таджикистана, обнаружили крупную партию алкоголя. В багаже, который принадлежал гражданке, переезжающей в Россию на постоянное место жительства, находилось 30 бутылок с алкогольными напитками, включая виски, вино, текилу, шнапс и коньяк различных брендов. 
По закону бесплатно перевозить можно только до 3 литров алкоголя, от 3 до 5 литров - с уплатой пошлины по единой ставке 10 евро за 1 литр. А вот более 5 литров перевозить запрещено. 
По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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