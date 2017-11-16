Сотрудники Владимирской таможни обнаружили крупную партию алкоголя

Сотрудники Владимирской таможни во время досмотра железнодорожного контейнера, поступившего из Таджикистана, обнаружили крупную партию алкоголя. В багаже, который принадлежал гражданке, переезжающей в Россию на постоянное место жительства, находилось 30 бутылок с алкогольными напитками, включая виски, вино, текилу, шнапс и коньяк различных брендов.

По закону бесплатно перевозить можно только до 3 литров алкоголя, от 3 до 5 литров - с уплатой пошлины по единой ставке 10 евро за 1 литр. А вот более 5 литров перевозить запрещено.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров.

Автор: Владимирская служба новостей