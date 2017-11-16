Александр Трутнев: «Во Владимирской области сегодня могут работать и развиваться любые крестьянско-фермерские хозяйства»

Замгубернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев посетил Петушинский район. Он побывал на крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Напутново.

Эта современная ферма включает в себя телятник площадью более 1500 квадратных метров, цеха по переработке мясной и молочной продукции, оснащенные оборудованием полного цикла для производства мясомолочных продуктов, теплицу для выращивания овощей, сенохранилище, автономный ветрогенератор. В настоящее время на ферме содержится порядка 30 голов крупного рогатого скота, около 20 коз и 150 кур. Обеспечение кормовой базой осуществляется за счет выращивания овощей и травяной массы на собственных угодьях. На территории хозяйства построены три жилых дома для работников фермы. Специалисты приехали из Ростовской области.

В последние годы во Владимирской области наблюдается неплохая динамика развития крестьянско-фермерских хозяйств, отметил вице-губернатор Александр Трутнев:





«В регионе официально зарегистрировано 230 крестьянско-фермерских хозяйств. Они занимаются разведением кроликов, пчёл, крупного рогатого скота, коз, овец, птицы, выращивают овощи. Сегодня в области могут работать и развиваться любые крестьянско-фермерские хозяйства. Предприятие, на котором мы сегодня присутствуем, развивалось полностью за счет собственных средств. Пришел инвестор, купил землю, вложил свои средства в создание и развитие фермы. Это многого стоит. У нас в области таких примеров не так много».





Инвестор фермерского хозяйства — акционерное общество «Радиостройкомплекс» - вложил порядка 100 миллионов рублей в развитие этого предприятия. Генеральный директор инвестиционной компании Михаил Яшечкин отметил, что руководство фермы делает упор не на объемы производимой продукции, а на её качество. Сейчас продукция пользуется спросом у жителей близлежащих населенных пунктов и дачников. А в перспективе она должна появиться и на владимирском рынке.





«Пока на этой стадии развития хозяйства недостаток средств не испытываем. Сегодня мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией района и получаем всю необходимую помощь» , - подчеркнул Михаил Яшечкин.





В свою очередь глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий отметил:





«На сегодняшний день в Петушинском районе зарегистрировано 34 крестьянско-фермерских хозяйства. Только за последний год начали работать 6 новых и каждое из них - очень важно для района. Чем больше будет появляться крестьянско-фермерских хозяйств на нашей территории, тем больше будут задействованы земли сельхозназначения. Будет создано больше рабочих мест и произведено больше качественной экологически чистой продукции».

Автор: Владимирская служба новостей