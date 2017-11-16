В администрации Владимирской области состоялось заседание «круглого стола» на тему «Диабет победим. Ответственность государства, общества и гражданина». В работе площадки приняла участие заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.
По статистике, в мире сегодня сахарным диабетом больны около 420 млн. человек. Ежегодно жертвами заболевания становятся 5 млн. человек. В России официально 4 миллиона заболевших диабетом. Во Владимирской области - 51 тысяча человек, в подавляющем большинстве второго типа, то есть с приобретённым заболеванием.
В ходе дискуссии речь шла о роли физической культуры и спортивной медицины в профилактике сахарного диабета на территории Владимирской области, о социальном партнёрстве в реализации профилактических программ по диабету, о консолидации усилий государственных структур, общественных организаций и частного сектора экономики для борьбы с заболеванием через приобщение населения к здоровому образу жизни и своевременной диагностике заболеваний.
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