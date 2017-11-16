Светлана Орлова встретилась с Ириной Слуцкой

Губернатор Светлана Орлова встретилась с председателем президиума Добровольного физкультурного союза, заслуженным мастером спорта России, призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой, которая прибыла во Владимирскую область в рамках проведения Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет». Участники обсудили совместные шаги в реализации на Владимирской земле ряда мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

Глава региона сообщила, что во Владимирской области эта деятельность начата уже несколько лет назад. В частности, усилена работа по выявлению сахарного диабета. Успешно работает передвижной диабетический центр, где всем желающим проводятся необходимые анализы крови, медики дают консультации на тему профилактики и лечения диабета. В районы выезжают бригады медицинского десанта, в составе которых есть и эндокринологи. Большое внимание уделяется охвату жителей диспансеризацией и профосмотрами. В областной клинической больнице работает «Школа для больных сахарным диабетом», где проводится обучение принципам самоконтроля заболевания по современным методикам.

Автор: Владимирская служба новостей