Владимирская область и Добровольный физкультурный союз подписали соглашение о сотрудничестве

Владимирская область и Добровольный физкультурный союз подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили губернатор Светлана Орлова и председатель президиума организации, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.

Данный документ предполагает реализацию комплекса мер, направленных на охрану здоровья населения 33 региона. Это, в том числе, профилактика заболеваний, сохранение и укрепление физического и психического здоровья граждан, поддержание долголетней и активной жизни.

Так, планируется совместное проведение забегов, спортивных состязаний и чемпионатов, а также организация семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Стороны намерены вырабатывать и внедрять новаторские методики и программы по приобщению населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание – проведению пропагандистских кампаний, акций, фестивалей, конкурсов, выставок, культурных мероприятий, направленных на повышение физической активности работающего населения и учащихся образовательных учреждений.

Автор: Владимирская служба новостей