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Новости
16.11.2017 09:58

Сбил ребенка и скрылся
Под колеса авто попал ребенок. ДТП произошло накануне на проспекте Строителей Владимира. Во дворе дома неизвестный автомобиль сбил 8-летнего школьника. У пострадавшего — ушиб головы. Виновник с места происшествия скрылся. 
А в Гусь-Хрустальном «Газель» наехала на пьяного пешехода, который шел по середине дороги, навстречу транспорту, без световозвращающих элементов на одежде. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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