Сбил ребенка и скрылся

Под колеса авто попал ребенок. ДТП произошло накануне на проспекте Строителей Владимира. Во дворе дома неизвестный автомобиль сбил 8-летнего школьника. У пострадавшего — ушиб головы. Виновник с места происшествия скрылся.

А в Гусь-Хрустальном «Газель» наехала на пьяного пешехода, который шел по середине дороги, навстречу транспорту, без световозвращающих элементов на одежде. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.

Автор: Владимирская служба новостей