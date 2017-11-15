Мероприятия 33 региона включены в проект плана культурной программы чемпионата мира по футболу

Мероприятия Владимирской области включены в проект плана культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA-2018. В него вошли: спортивный праздник во Владимире в честь церемонии открытия чемпионата; исторический фестиваль «Виват, Россия!» в Александровском районе; гастрономический тур «Забытые предметы русского стола» по Александрову, Киржачу, селу Заречье, агроусадьбе Петрушино, Суздалю и Владимиру; культурно-гастрономический тур «Огуречное настроение» по Юрьеву-Польскому, пасеке «Егоровъ», Суздалю, ферме «Птичий двор», Гусь-Хрустальному; познавательный тур «Владимирские просторы» по Мурому, Гороховцу, Вязникам, посёлку Мстёра Вязниковского района; культурно-гастрономический тур «Два дня с фермерами Владимирской земли» по ферме и гастрономии «Вольный Выгул», Владимиру, Коврову, ферме «Остров», мемориальному Дому-музею усадьбе Н.Е. Жуковского; познавательный тур «Стекло и пламя» по Гороховцу, Владимиру, Гусь-Хрустальному, посёлку Иванищи Гусь-Хрустального района; гастрономический тур «Русское хлебосолье»по Мурому, посёлку Мстёра Вязниковского района, Суздалю, Владимиру; фестиваль «Музыкальная экспедиция»; Праздник самовара в Гороховце; фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры» во Владимире; фестиваль летней творческой школы Фонда «Новые имена» в Суздале; фестиваль исторических реконструкций «Бережец-2018»; международный блюз-байк фестиваль в Суздале; Праздник шоколада в Покрове; праздник Ивана Купала; Всероссийский День семьи, любви и верности в Муроме; фестиваль любителей бардовской песни «Макушка лета» в Гороховце; Вишнёвый Спас в Патриаршем саду во Владимире; спортивный праздник и праздничный концерт в честь церемонии закрытия чемпионата во Владимире.

Автор: Владимирская служба новостей