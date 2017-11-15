Школа из Владимирской области - лидер в создании комфортной образовательной среды

Лесниковская основная общеобразовательная школа Гусь-Хрустального района Владимирской области признана лидером в создании комфортной образовательной среды в рамках Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017». Церемония награждения лауреатов конкурса состоится в Санкт-Петербурге в ходе Ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи.

За 86 лет работы Лесниковская школа неоднократно добивалась высоких результатов. Достижения в образовании и эффективная деятельность в воспитании детей и молодёжи подтверждены на федеральном уровне – в 2015 и 2016 годах Лесниковская школа признавалась лучшей сельской школой России. Деятельность директора школы Михаила Овечкина отмечена почётным знаком «Эффективный руководитель – 2017».

Теперь школьный коллектив сможет гордиться ещё одной наградой – медалью «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017», подтверждённой дипломом «Лидер в создании комфортной образовательной среды», который подписан членами оргкомитета и экспертами Невской Образовательной Ассамблеи.

Автор: Владимирская служба новостей