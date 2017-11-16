Во Владимир с гастролями прибыл Московский театр «Современник»

Во Владимир с гастролями прибыл Московский театр «Современник» под руководством народной артистки СССР Галины Волчек. Сегодня на на сцене Владимирского академического областного театра драмы состоится показ спектакля «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Перед публикой выступят Сергей Гармаш и Евгения Симонова. Начало в 19 часов.

А завтра в это же время состоится клубный вечер «Неформат» от театра «Современник». Это своего рода альманах, где на равных представлены и парадоксально-психологическая драматургия Ивана Вырыпаева, и неожиданно современно звучащая сцена из пьесы Погодина «Кремлёвские куранты», и монолог Нины Заречной… Важной частью клубного вечера является его видеооформление от Сергея Гармаша и известного тележурналиста Сергея Кушнерёва. Именно видеофрагменты проводят зрителей в театральный мир, за кулисы, позволяют услышать прямую речь артистов, узнать, как рождаются спектакли.

Автор: Владимирская служба новостей