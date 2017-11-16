В Вязниках будет дан старт областной акции «От сердца к сердцу»

Сегодня в Вязниках будет дан старт областной акции «От сердца к сердцу», которая проводится в преддверии Международного дня инвалидов. Мероприятие пройдет на базе Вязниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П. Глинки». Организатором акции традиционно выступает департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области при участии кольчугинского предприятия «Шелковая коллекция».

Акция нацелена на содействие в социализации детей-инвалидов и молодых инвалидов через их занятие художественным творчеством. В программе - мастер-классы по росписи по батику, изготовление сувениров, выставки творческих работ, выполненных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

До 29 ноября акция «От сердца к сердцу» пройдет также в Гусь-Хрустальном, Муроме и Юрьев-Польском районе.

Автор: Владимирская служба новостей