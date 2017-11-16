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Новости
16.11.2017 08:59

В Вязниках будет дан старт областной акции «От сердца к сердцу»
Сегодня в Вязниках будет дан старт областной акции «От сердца к сердцу», которая проводится в преддверии Международного дня инвалидов. Мероприятие пройдет на базе Вязниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П. Глинки». Организатором акции традиционно выступает департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области при участии кольчугинского предприятия «Шелковая коллекция».
Акция нацелена на содействие в социализации детей-инвалидов и молодых инвалидов через их занятие художественным творчеством. В программе - мастер-классы по росписи по батику, изготовление сувениров, выставки творческих работ, выполненных людьми с ограниченными возможностями здоровья.
До 29 ноября акция «От сердца к сердцу» пройдет также в Гусь-Хрустальном, Муроме и Юрьев-Польском районе.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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