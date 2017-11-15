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Новости
15.11.2017 14:33

Показатели качества воды в Камешково соответствуют норме
Долгожданная чистая вода из нового водозаборного комплекса индустриального парка стала поступать в квартиры камешковцев. По заказу муниципального управления ЖКХ в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Владимирской области был произведён химический анализ воды, взятой из скважины нового водозабора. По результатам проведённого анализа все показатели качества воды признаны соответствующими норме.
В настоящее время производятся подключения потребителей к существующей сети от магистральной трубы нового водозабора. Эту технологически сложную работу планируется выполнить до конца года.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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