В соцучреждения области поставлялось некачественное масло

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Станислав Фролов обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен занимался поставкой молочных продуктов в социальные учреждения региона. В период с декабря 2016 по июнь 2017 года он заключил госконтракты на поставку сливочного масла, соответствующего требованиям ГОСТа и спецификациям. Однако, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, предприниматель поставил в «Муромский роддом», «Муромский детский дом», «Владимирский областной психоневрологический интернат», «Областную детскую клиническую больницу», «Областной клинический онкологический диспансер», «Городскую больницу № 2 города Владимира» недоброкачественную и не рекомендованную к употреблению продукцию.

По оценкам следствия, от этих действий бюджету Владимирской области был причинен ущерб в размере свыше 840 тысяч рублей.

В отношении Фролова решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей